В РК разрабатывают план, как уменьшить количество пробок в Симферополе

Эксперты и профильный комитет Госсовета РК продумывают организацию крупных парковок на въездах крымской столицы, благодаря которым можно будет разгрузить городские автодороги в час пик. Такой информацией поделился председатель комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, передают «РИА Новости (Крым)».

Согласно словам Запорожца в Симферополь в рабочие дни съезжаются жители деревень и городов полуострова, что провоцирует создание пробок на дорогах. Исправить ситуацию можно организацией крупных парковок, на которых водители могли бы оставлять свои автомобили и далее продолжать путь на общественном транспорте.

«Сейчас продумывается вопрос о том, чтобы на въездах в Симферополь сделать серьезные большие парковки, чтобы дальше была возможность продолжить движение по городу нашими вместительными автобусами. Потому что в дальнейшем что-то сделать лучшее для движения в городе такой объемом транспорта не позволяет», — отметил Запорожец.

Он также добавил, что количество только официально зарегистрированных машин превышает полмиллиона.

Напомним, что в Симферополе уже функционирует служба принудительной эвакуации, которая должна помочь избавить город от автомобильных пробок.