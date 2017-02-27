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17:06 (мск), источник: АиФ Крым

В РК разрабатывают план, как уменьшить количество пробок в Симферополе

На въездах в Симферополь хотят сделать крупные парковки, где владельцы машин, приехавшие из сел и других городов, смогут оставлять свои транспортные средства, чтобы дальше передвигаться по крымской столице на общественном транспорте.

Эксперты и профильный комитет Госсовета РК продумывают организацию крупных парковок на въездах крымской столицы, благодаря которым можно будет разгрузить городские автодороги в час пик. Такой информацией поделился председатель комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, передают «РИА Новости (Крым)».

Согласно словам Запорожца в Симферополь в рабочие дни съезжаются жители деревень и городов полуострова, что провоцирует создание пробок на дорогах. Исправить ситуацию можно организацией крупных парковок, на которых водители могли бы оставлять свои автомобили и далее продолжать путь на общественном транспорте.

«Сейчас продумывается вопрос о том, чтобы на въездах в Симферополь сделать серьезные большие парковки, чтобы дальше была возможность продолжить движение по городу нашими вместительными автобусами. Потому что в дальнейшем что-то сделать лучшее для движения в городе такой объемом транспорта не позволяет», — отметил Запорожец.

Он также добавил, что количество только официально зарегистрированных машин превышает полмиллиона.

Напомним, что в Симферополе уже функционирует служба принудительной эвакуации, которая должна помочь избавить город от автомобильных пробок.

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