I will tell you if there is a wedding. Wedding!«Я скажу тебе если это свадьба. Свадьба!»
Белуха испортила свадебное фото и сделала его вирусным
Фотография жениха и невесты на фоне аквариума с
Фотография жениха и невесты на фоне аквариума с
Ставший популярным снимок был сделан в океанариуме Мистик, который расположен в одноименном городе американского штата Коннектикут. Это одно из самых популярных мест для свадебных фотоссесий с китами, сообщает сайт Mashable.
Фотография пары с белухой, пристально наблюдающей за церемонией бракосочетания, появилась в интернете примерно в 2013 году, однако, только сейчас привлекла внимание пользователей Сети. Результатом стали многочисленные мемы с самыми непредсказуемыми вариантами развития истории.