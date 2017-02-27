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18:30 (мск)

Белуха испортила свадебное фото и сделала его вирусным

Фотография жениха и невесты на фоне аквариума с белухой стала вирусной в Сети.

Ставший популярным снимок был сделан в океанариуме Мистик, который расположен в одноименном городе американского штата Коннектикут. Это одно из самых популярных мест для свадебных фотоссесий с китами, сообщает сайт Mashable.

Фотография пары с белухой, пристально наблюдающей за церемонией бракосочетания, появилась в интернете примерно в 2013 году, однако, только сейчас привлекла внимание пользователей Сети. Результатом стали многочисленные мемы с самыми непредсказуемыми вариантами развития истории.

I will tell you if there is a wedding. Wedding!
«Я скажу тебе если это свадьба. Свадьба!»
Something old, something new, something borrowed, something Beluga
«Что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное, что-то белуха»
«Теперь родня»
Надпись на табличке: «Я голый»
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