Белуха испортила свадебное фото и сделала его вирусным

Ставший популярным снимок был сделан в океанариуме Мистик, который расположен в одноименном городе американского штата Коннектикут. Это одно из самых популярных мест для свадебных фотоссесий с китами, сообщает сайт Mashable.

Фотография пары с белухой, пристально наблюдающей за церемонией бракосочетания, появилась в интернете примерно в 2013 году, однако, только сейчас привлекла внимание пользователей Сети. Результатом стали многочисленные мемы с самыми непредсказуемыми вариантами развития истории.