28 февраля в Татарстане пройдет проверка систем оповещения

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). 28 февраля текущего года на всей территории Татарстана будут запущены речевые системы оповещения населения, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Мероприятие пройдет в соответствии с планом проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения РТ. План утвержден первым заместителем Премьер-министра РТ Алексеем Песошиным.

Первый сигнал прозвучит начиная с 10.00 во всех муниципальных районах республики. Из громкоговорителей будет звучать текст следующего содержания: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения». В 11.30 запустятся речевые системные установки «ИДИС» в Казани и Верхнеуслонском муниципальном районе. В этот же день запланирован запуск системы информирования «ПТV — ТРИОН» на подвижном электротранспорте в Казани.

С 12.00 сработают сиренные установки «С-40» — в городах и муниципальных районах республики. В 12.00 с ЕДДС районов и ДДС предприятий в автоматическом режиме запустятся локальные системы оповещения.

В связи с предстоящей плановой тренировкой МЧС Татарстана просит граждан республики соблюдать спокойствие и внимательно прослушать сигналы оповещения.