Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Как одевать ребенка весной: советы мам
Сергей Лазарев впервые показал сына
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Бой у высоты «Дерзкой»: армия ДНР отбила атаку ВСУ – СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
17:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

28 февраля в Татарстане пройдет проверка систем оповещения

МЧС Татарстана просит граждан республики соблюдать спокойствие и внимательно прослушать сигналы оповещения.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). 28 февраля текущего года на всей территории Татарстана будут запущены речевые системы оповещения населения, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Мероприятие пройдет в соответствии с планом проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения РТ. План утвержден первым заместителем Премьер-министра РТ Алексеем Песошиным.

Первый сигнал прозвучит начиная с 10.00 во всех муниципальных районах республики. Из громкоговорителей будет звучать текст следующего содержания: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения». В 11.30 запустятся речевые системные установки «ИДИС» в Казани и Верхнеуслонском муниципальном районе. В этот же день запланирован запуск системы информирования «ПТV — ТРИОН» на подвижном электротранспорте в Казани.

С 12.00 сработают сиренные установки «С-40» — в городах и муниципальных районах республики. В 12.00 с ЕДДС районов и ДДС предприятий в автоматическом режиме запустятся локальные системы оповещения.

В связи с предстоящей плановой тренировкой МЧС Татарстана просит граждан республики соблюдать спокойствие и внимательно прослушать сигналы оповещения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани открылся первый федеральный слет поисковиков
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь