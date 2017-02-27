Волгоградцам возвращают деньги за школьные проездные

Родители, подавшие документы до 15 февраля, уже получили деньги за приобретенные на январь 2017 года билеты.

В Волгограде продолжается прием документов для компенсации стоимости школьных проездных, действующих в муниципальном общественном транспорте.

Как отметили специалисты комитета социальной поддержки населения администрации Волгограда, компенсация предоставляется за месячный школьный проездной билет на один вид муниципального общественного пассажирского транспорта по выбору (автобус, трамвай, троллейбус, трамвай скоростного маршрута).

Размер компенсации зависит от стоимости билета: за проездные на автобус, трамвай, троллейбус компенсация составит 250 руб., троллейбус компенсация составит 250 руб., на два вида транспорта (трамвай — троллейбус), исходя из стоимости билета на скоростном трамвайном маршруте, — 300 руб.

Для получения компенсации родителям надо представить справку из школы, где учится ребенок, а также указать реквизиты счета, на который будут перечисляться денежные средства. При себе надо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

В последующие месяцы для возврата потраченных денег родителям достаточно будет представлять только бланки билетов. При этом принимаются проездные сразу за три месяца одновременно: например, в апреле за январь, февраль и март 2017 года.

Для получения компенсации родителям надо обратиться с документами в районные отделы субсидий и работы с населением.

Фото: РИАЦ.