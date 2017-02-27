На Кубани могут пустить самолеты по маршруту Краснодар — Ейск

По словам Вениамина Кондратьева, это даст толчок к увеличению туристического потока на кубанском побережье и развитию курортной инфраструктуры.

— Краснодарский край очень активно развивается. И не только Сочи у нас курорт мирового уровня, который является деловой площадкой, культурной и спортивной, но и Геледжик, Анапа, Ейск — они тоже не те, что были вчера. Поэтому, чтобы максимально поддержать развитие этих курортов, необходим турист. А в данном случае доступность авиасообщения к нашим городам является определяющей, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Нам предстоит открыть новую линию, о которой вы говорили — Ейск и другие города соединить. Это, конечно, повысит авиационную доступность региона. Для жителей соседних регионов, куда мы тоже собираемся выполнять полеты и внутри региона мобильность населения и комфорт намного увеличатся, — считает Андрей Мартиросов, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр».

Авиакомпания из Югры заинтересована в том, чтобы стать базовым перевозчиком в Краснодарском крае. Ее самолеты уже летают из Краснодара в Сочи. Договоренности о развитии воздушного сообщения достигнуты и с аэропортами на территории региона.

— Общались больше года и перелопатили огромный массив информации и решения, которые принимаем — они взаимовыгодные, — рассказывает Леонид Сергеев, генеральный директор «Базэл Аэро».

Кроме авиаперевозок внутри региона в авиакомпании намерены запустить новые маршруты, которые свяжут Кубань с Кавказскими минеральными водами, Поволжьем, Ростовской и Воронежской областями.