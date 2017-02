NASA предлагает пользователям дать названия семи новым экзопланетам

Предложить варианты названия экзопланет можно в социальной сети Twitter. Для этого нужно отправить сообщение с хэштегом #7Namesfor7NewPlanets.

В сети уже предложили назвать планеты именами персонажей сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов» (Док, Тихоня, Весельчак, Простак, Чихунов, Ворчун, Соня), членов семьи Уизли из серии романов Джоан Роулинг (Рон, Фред, Джордж, Чарли, Перси, Джинни, Билл). Также планеты предложили назвать именами членов семьи Кардашьян (Ким, Кендалл, Кайли, Хлоя, Кортни, Канье).

Поклонники «Игры престолов», предложили взять производные от имени персонажа серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина (Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hodoor, Hodor, Hodor).

Один из пользователей предложил назвать планеты днями недели.

Напомним, NASA нашли 7 планет за пределами Солнечной системы, на которых возможна жизнь.