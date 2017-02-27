Суд заставил власти Славска установить пандусы у библиотек

В Славске суд обязал местные власти установить пандусы для инвалидов в двух районных библиотеках. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.



Сотрудники надзорного ведомства выявили, что администрация Славского городского округа не принимает мер по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в социально значимые объекты. Проверка показала, что входы в здания библиотек в поселках Верхний Бисер и Высокое затруднены или невозможены вовсе. Библиотеки не были оборудованы пандусами и опорными поручнями.

Ходатайство прокуратуры суд полностью удовлетворил и обязал местных чиновников устранить все нарушения за год. Решения суда в законную силу не вступили.