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17:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок

Общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Крематорий строится на частные средства.

Ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок. Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из собственников строящегося крематория Игорь Щёголев, задержка связана с затруднениями в получении необходимых документов.

«Всё зависит от того, когда администрация даст все разрешения», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что открытие крематория планировалось в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.

Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.

Напомним, что в декабре 2014 года инвестсовет при губернаторе Нижегородской области продлил срок ввода в эксплуатацию крематория до июля 2016 года. Сейчас же срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2017 год.

На тот момент действующий главы администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов заявлял, что одного крематория для города может оказаться мало, и в случае успешной работы крематория в Сормовском районе администрация может рассмотреть вопрос о строительстве еще одного в верхней части Нижнего Новгорода.

Между тем, добавим, что в Нижнем Новгороде уже работает первая станция кремации животных. Стоимость кремации животного составляет не более 3 тыс. рублей, что ниже средней российской стоимости.

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