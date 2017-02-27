Ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок
Общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Крематорий строится на частные средства.
Общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Крематорий строится на частные средства.
Ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок. Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из собственников строящегося крематория Игорь Щёголев, задержка связана с затруднениями в получении необходимых документов.
«Всё зависит от того, когда администрация даст все разрешения», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что открытие крематория планировалось в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.
Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.
Напомним, что в декабре 2014 года инвестсовет при губернаторе Нижегородской области продлил срок ввода в эксплуатацию крематория до июля 2016 года. Сейчас же срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2017 год.
На тот момент действующий главы администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов заявлял, что одного крематория для города может оказаться мало, и в случае успешной работы крематория в Сормовском районе администрация может рассмотреть вопрос о строительстве еще одного в верхней части Нижнего Новгорода.
Между тем, добавим, что в Нижнем Новгороде уже работает первая станция кремации животных. Стоимость кремации животного составляет не более 3 тыс. рублей, что ниже средней российской стоимости.