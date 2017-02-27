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17:43 (мск), источник: Мослента

Метрополитен попросил пассажиров снимать рюкзаки во время поездки

Сообщения транслируются в поездах, на станциях и эскалаторах.

Источник: РИА "Новости"

В поездах, на станциях и эскалаторах столичной подземки начали транслировать сообщения с просьбой снимать рюкзаки. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на источник в Транспортном комплексе столицы.

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«Московский метрополитен постоянно ведет работу по повышению культуры обслуживания своих пассажиров, стараясь сделать их поездки максимально комфортными. В начале 2017 года в пассажирских зонах станций, на эскалаторных наклонах и в переходах началась трансляция аудиообъявления о необходимости снимать ручную кладь с плеч», — заявил представитель организации.

Также он добавил, что по правилам столичного метрополитена нахождение людей с рюкзаками в метро не запрещено, однако это может доставлять неудобства другим пассажирам. Кроме того, в метро размещаются информационные плакаты о важности соблюдения правил подземки.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют проложить две новые линии метро на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Одна из веток будет проложена из центра Москвы до станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного контура (ТПК). Оттуда ее протянут до Коммунарки и далее до Троицка. Конечным пунктом станет деревня Красная Пахра.

Другая линия пройдет от станции ТПК «Нагатинский затон» через поселение Рязановское и аэропорт Остафьево до деревни Тарасово.

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