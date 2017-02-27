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16:55 (мск), источник: БЕЛТА

Старинный парк и озеро усадьбы Огинского начнут восстанавливать весной

27 февраля, Гродно /Елена Стасюкевич — БЕЛТА/. Реконструкцию старинного парка и озера усадьбы Огинского Залесье начнут весной. Соответствующее поручение на оперативном совещании в Гродненском облисполкоме дал губернатор Владимир Кравцов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В регионе прорабатывали источники финансирования для восстановления парка и озера в Залесье, которые являются памятниками историко-культурного наследия. Как заявил губернатор, достигнута договоренность с Банком развития Беларуси о финансировании части работ. Владимир Кравцов поручил в ближайшие сроки приступить к строительным работам. Первыми на прилегающей к усадьбе территории появятся мелиораторы, готова необходимая для этого проектная документация. Ожидается, что они начнут работы по очистке ложа озера уже в марте или апреле.

Подготовлены документы для разработки полной проектно-сметной документации по реконструкции парка и озера. Научным руководителем является архитектор Людмила Иванова — автор проекта реставрации самой усадьбы.

По словам начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Татьяны Ражевой, определены основные направления реконструкции. Кроме мелиоративных работ, очистки озера планируется отремонтировать два гидротехнических сооружения. Реставрируют в дворцовом стиле металлический и бетонный мостики над дамбами. Есть идея по возрождению еще одного утраченного моста к островку в центре озера. Этот мостик и две прогуливающиеся по нему дамы изображены на сохранившейся гравюре Леонарда Ходьки 1822 года.

В Залесье хотят возродить и оба парка — английский пейзажный и регулярный французский. В первом восстановят аллею через фруктовый сад, дорожки, малые архитектурные формы, скамьи и мостики. Также разобьют клумбы с кустарниками и цветами. Михаил Клеофас любил цветы и, увидев какое-то новое растение во время своих путешествий, просил садовника посадить такое же в собственном саду. Регулярный французский парк был композиционно неразрывно связан с дворцом и находился по дороге к нему, создавая эффектную визуальную структуру. Таким он восстанет перед посетителями вновь — в форме прямоугольника с геометрическими узорами из газонов, кустарников и невысоких деревьев.

Усадьба в Залесье принадлежала Огинским с ХVIII века. Франтишек Ксаверий Огинский подарил ее в 1802 году племяннику Михаилу Клеофасу. С новым хозяином имение получило и совершенно новый внешний облик. В усадьбе, построенной по своему вкусу, композитор вместе с женой и детьми провел самые плодотворные годы жизни. Усадьба Залесье отреставрирована в 2014 году. Музей-усадьба стал популярным туристическим объектом.

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