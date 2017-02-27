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17:08 (мск), источник: РБК - Украина

Народный синоптик сообщила о приближении тепла

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 28 февраля в Киеве произойдет «генеральная репетиция весны». Об этом она написала на своей Facebook-странице.

«Завтра — генеральная репетиция весны. И практически везде осадков не ожидается, ветер южный, хоть и немного порывистый, особенно в Житомирской, Киевской, Ровенской и Волынской областях. А температура воздуха начинает разгоняться. Завтра в западных областях столбики термометров доберутся до + 10 + 14 градусов. В большинстве наших областей также уже явно комфортнее, до + 4 + 9 градусов. И только на Харьковщине, Сумщине, Луганщине будет прохладнее, + 1 + 5 градусов. В Киеве завтра также без осадков, днем ​​5 + 7 и южный весенний ветер». — сообщила Наталья.

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