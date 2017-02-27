Продолжается подготовка к паводку и в районах Волгоградской области. Власти совместно со специалистами областного комитета природы и экологи проводят обследование рек, береговых линий и гидротехнических сооружений региона. Особое внимание местам, где могут возникнуть препятствия для свободного прохождения талых вод.

Каждую весну почти тысяча жителей Рыбинского сельского поселения гадает, отрежет ли паводок их от большой земли или нет. Десятилетиями единственная к поселению дорога с твердым покрытием в период весеннего половодья оказывалось под водой.

Владимир Любаков, глава Рыбинского сельского поселения: «В период весеннего паводка эту дорогу опять заливало, и это было самое проблемное место. У нас в 2010 году тоже было большое половодье, нас отрезало, и мы чуть ли не на лодках здесь переправлялись».

В прошлом году здесь начали строительство нового участка дороги. Соорудили дамбу, дорожное полотно подняли более чем на два метра. Приступили также и к возведению нового моста, старый в сильное половодье не справлялся со своей задачей.

Владимир Любаков, глава Рыбинского сельского поселения: «Река Иловля идет здесь как бы петлей к селу Рыбинка, а в период весеннего паводка вода выходит и идет напрямую, минуя эту петлю, и проходит она часть той стороной, часть здесь. Когда у нас был трубный мост, то пропускная способность этого моста была небольшая, а сейчас, когда сделают новый мост, то вода будет проходить беспрепятственно».

По оценкам специалистов, в этом году паводок в Ольховском районе ожидается в пределах нормы. Такого половодья, как было здесь в 2010 году, не случится. Но, несмотря на это, подготовка к паводку идет на очень серьезном уровне.

Владимир Орлов, глава администрации Ольховского района: «Это пять прудов в разных поселениях. Они были на прошлой неделе все проинспектированы нами совместно с комитетом природных ресурсов, было проверено состояние всех гидротехнических сооружений на этих точках, и, в общем-то, главы поселений постоянно мониторят, каждый день отслеживают».

За предыдущие три года в регионе капитально отремонтировали 13 гидротехнических сооружений в Камышинском, Жирновском, Киквидзенском, Урюпинском и Октябрьском районах. До 2020 года облкомприроды планирует провести ремонт в общей сложности 54 дамб и плотин.