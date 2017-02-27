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17:27 (мск), источник: Profinance.kz

Найден «калорийный» ключ к омоложению

Журнал Molecular & Cellular Proteomics рассказал о новом исследовании ученых из Университета Бригама Янга, которые установили, как можно замедлить процесс старения на клеточном уровне.

Такой эффект, по словам авторов работы, становится достижим при условии сокращения калорийности рациона, сообщает medikforum.ru.

Ученые провели эксперименты на мышах, и эти опыты показали, что снижение калорийности употребляемой пищи оказывается связанным со снижением активности рибосом — частиц клетки, ответственных за синтез белка. У наблюдаемых специалистами животных данный процесс вызвал биохимические изменения в их организмах, которые привели к замедлению молекулярного старения.

«Когда рибосомы — производители белков — замедляют свою работу, процесс старения клеток также замедляется», — цитирует издание биологов.

Находка исследователей в том, что они получили доказательства существующей связи между замедлением деятельности рибосом и уменьшением съедаемых калорий.

Во время исследования мыши были поделены на две группы, одна из которых ела то же самое, что и всегда, а калорийность питания в другой была сокращена на 35% с сохранением всех необходимых организму питательных веществ.

Именно у животных во второй группе было зафиксировано замедление производства белков, а параллельно с этим и физиологическое омоложение.

Мыши, которым урезали калории, реже страдали от болезней, были более энергичными и дольше сохраняли физический тонус.

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