Найден «калорийный» ключ к омоложению

Такой эффект, по словам авторов работы, становится достижим при условии сокращения калорийности рациона, сообщает medikforum.ru.

Ученые провели эксперименты на мышах, и эти опыты показали, что снижение калорийности употребляемой пищи оказывается связанным со снижением активности рибосом — частиц клетки, ответственных за синтез белка. У наблюдаемых специалистами животных данный процесс вызвал биохимические изменения в их организмах, которые привели к замедлению молекулярного старения.

«Когда рибосомы — производители белков — замедляют свою работу, процесс старения клеток также замедляется», — цитирует издание биологов.

Находка исследователей в том, что они получили доказательства существующей связи между замедлением деятельности рибосом и уменьшением съедаемых калорий.

Во время исследования мыши были поделены на две группы, одна из которых ела то же самое, что и всегда, а калорийность питания в другой была сокращена на 35% с сохранением всех необходимых организму питательных веществ.

Именно у животных во второй группе было зафиксировано замедление производства белков, а параллельно с этим и физиологическое омоложение.

Мыши, которым урезали калории, реже страдали от болезней, были более энергичными и дольше сохраняли физический тонус.