«Гормост» объяснил уборку территории на месте убийства Немцова

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что цветы и другие атрибуты памяти с Большого Москворецкого моста полностью убирать не будут, но их большого скопления не допустят в целях поддержания памятника культурного наследия в надлежащем санитарном состоянии, а также в целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы.