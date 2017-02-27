Начало марта в Петербурге будет жарким

Завтра, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Первый день весны также будет теплым, хоть и дождливым.

Встречаем начало марта весенней погодой. Дожди и слякоть, зато тепло на несколько дней, до +3…+5 градусов.

Самым теплым февральским днем за всю историю наблюдений было 27 февраля 1989 года, когда максимальная температура воздуха в городе достигла +10,2 градусов. Это единственное превышение 10 градусов в феврале и в первой половине марта. Только в 2015 году, 14 марта, температура снова превысила десятку и достигла +10,6 градусов.