В Кавказском районе до июля 2017 года перекроют мост через железную дорогу

Ограничение движения транспорта действует с 27 февраля по 31 июля 2017 года по путепроводу через железную дорогу на участке дороги «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» (127 км) в Кавказском районе.

«Водители могут воспользоваться следующими возможными маршрутами объезда путепровода определены автомобильные дороги: подъезд к станице Казанская, станица Тбилисская — город Кропоткин, автомагистраль Р-217 “Кавказ”», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Краснодарскому краю.



Такая мера принята в связи с планом Росавтодора отремонтировать подходящие к строящемуся Керченскому мосту автомобильные пути.



Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в 2017 году планируется отремонтировать порядка 70 км автомобильных дорог, в том числе улицы Тургенева.