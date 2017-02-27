Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
РФ испытывает ядерную мощь перед войной: США встревожены – СМИ
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское УФАС прогнозирует рост цен на молочные продукты в регионе в 2017 году

Нижегородское УФАС прогнозирует рост цен на молоко и молочные продукты в регионе в 2017 году. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону Елена Рейнбах сообщила журналистам 27 февраля.

По ее словам, в текущем году сохранилась тенденция минувшего года, и цены на молоко продолжают расти. Рост цен на молоко в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года составил 6,43%, на данный момент цена продукта в среднем составляет 52,64 рубля. При этом цена на сливочное масло растет быстрее. За год оно подорожало на 21,5%, с начала текущего года — почти на 3%, на данный момент средняя цена составляет 113,68 рублей.

«Проведенный анализ показал, что увеличение отпускных цен произошло за счет увеличения себестоимости, в том числе за счёт роста цен на основной источник сырья — сырое молоко. Кроме того, было установлено, что деятельность по производству и реализации сливочного масла для ряда производителей является убыточной. Таким образом, увеличение отпускных цен на масло обусловлено повышением затрат на его производство и компенсацией убытков рот осуществления указанной деятельности в предыдущие периоды. Высокий темп роста на сырое молоко также обусловлен дефицитом, поскольку этот вид деятельности является малоприбыльным. Можно добавить, что в данной отрасли существует еще и такая проблема — длительность срока окупаемости вложений в производство при значительных затратах», — отметила специалист УФАС.

На региональном рынке продуктов с начала года более всего также подорожали: чай — на 3,16% (стоимость — 53,62 рубля), картофель урожая 2016 года — на 4,84% (16,04 рубля), рис — на 2,89% (85,87 рублей), капуста белокочанная — на 15,84% (15,14 рублей), яблоки — на 10% (60,10 рублей), апельсины — на 11,40% (62,74 рубля), груши — на 29,98% (119 рублей), мандарины — на 15,19% (84,62 рубля). Снижение цен на 3% произошло на говядину (до 371 рубля) и куриную грудку (до 194 рублей), также на морковь и лук — на 2,22% и 1,24% соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец назвала классы в школах неправильно сконструированными
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь