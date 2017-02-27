Нижегородское УФАС прогнозирует рост цен на молочные продукты в регионе в 2017 году

По ее словам, в текущем году сохранилась тенденция минувшего года, и цены на молоко продолжают расти. Рост цен на молоко в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года составил 6,43%, на данный момент цена продукта в среднем составляет 52,64 рубля. При этом цена на сливочное масло растет быстрее. За год оно подорожало на 21,5%, с начала текущего года — почти на 3%, на данный момент средняя цена составляет 113,68 рублей.

«Проведенный анализ показал, что увеличение отпускных цен произошло за счет увеличения себестоимости, в том числе за счёт роста цен на основной источник сырья — сырое молоко. Кроме того, было установлено, что деятельность по производству и реализации сливочного масла для ряда производителей является убыточной. Таким образом, увеличение отпускных цен на масло обусловлено повышением затрат на его производство и компенсацией убытков рот осуществления указанной деятельности в предыдущие периоды. Высокий темп роста на сырое молоко также обусловлен дефицитом, поскольку этот вид деятельности является малоприбыльным. Можно добавить, что в данной отрасли существует еще и такая проблема — длительность срока окупаемости вложений в производство при значительных затратах», — отметила специалист УФАС.

На региональном рынке продуктов с начала года более всего также подорожали: чай — на 3,16% (стоимость — 53,62 рубля), картофель урожая 2016 года — на 4,84% (16,04 рубля), рис — на 2,89% (85,87 рублей), капуста белокочанная — на 15,84% (15,14 рублей), яблоки — на 10% (60,10 рублей), апельсины — на 11,40% (62,74 рубля), груши — на 29,98% (119 рублей), мандарины — на 15,19% (84,62 рубля). Снижение цен на 3% произошло на говядину (до 371 рубля) и куриную грудку (до 194 рублей), также на морковь и лук — на 2,22% и 1,24% соответственно.