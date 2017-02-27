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17:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Третья декада февраля может стать самой теплой с 1965 года

Температура воздуха за этот период превысила климатическую норму на 11 градусов по Цельсию.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Третья декада февраля 2017 года, по результатам сравнения многолетних климатических показателей, может стать самой теплой с 1965 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

«Близкими по значению, аномально теплыми, но чуть холоднее, чем в этом году, были третья декада февраля в 1990 году, в 1999 году. В 2002 году третья декада была, пожалуй, на уровне с нынешним годом», — сказала Трущина.

Она напомнила, что в среднем по республике температура на этот период в норме составляет -11 градусов мороза. В текущем же году в последнюю декаду месяца установилась продолжительная аномально теплая погода с температурами около нуля градусов и даже чуть выше днем.

«Самая холодная третья декада февраля — в 24,5 градуса мороза — была в 2011 году. При норме в 11 градусов мороза для этого периода это почти на 14 градусов ниже», — заключила Ирина Трущина.

К слову, по прогнозам Гидрометцентра России, аномально теплой, на 6 градусов выше климатической нормы, ожидается и декада с 27 февраля по 8 марта.

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