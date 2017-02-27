Третья декада февраля может стать самой теплой с 1965 года
Температура воздуха за этот период превысила климатическую норму на 11 градусов по Цельсию.
Температура воздуха за этот период превысила климатическую норму на 11 градусов по Цельсию.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Третья декада февраля 2017 года, по результатам сравнения многолетних климатических показателей, может стать самой теплой с 1965 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.
«Близкими по значению, аномально теплыми, но чуть холоднее, чем в этом году, были третья декада февраля в 1990 году, в 1999 году. В 2002 году третья декада была, пожалуй, на уровне с нынешним годом», — сказала Трущина.
Она напомнила, что в среднем по республике температура на этот период в норме составляет -11 градусов мороза. В текущем же году в последнюю декаду месяца установилась продолжительная аномально теплая погода с температурами около нуля градусов и даже чуть выше днем.
«Самая холодная третья декада февраля — в 24,5 градуса мороза — была в 2011 году. При норме в 11 градусов мороза для этого периода это почти на 14 градусов ниже», — заключила Ирина Трущина.
К слову, по прогнозам Гидрометцентра России, аномально теплой, на 6 градусов выше климатической нормы, ожидается и декада с 27 февраля по 8 марта.