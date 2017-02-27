Сменят ли теплую погоду в Молдове морозы: что говорят синоптики

«Температура будет в пределах нормы, так как сейчас она намного выше. Если нормальные дневные показатели для этого периода времени составляют +3..+4 градуса по Цельсию, то сейчас на термометрах свыше +14», — сообщил Sputnik начальник центра прогнозов Государственной гидрометеорологической службы страны Геннадий Рошка.

По его словам, такая погода вызвана теплыми воздушными массами, которые пришли из Атлантики и субтропиков.

«Поэтому у нас такая хорошая погода. Если и придет похолодание, от оно будет в пределах нормы. До 8 марта температуры будут высокие. Во всяком случае, выше ноля», — добавил собеседник.