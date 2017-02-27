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18:56 (мск), источник: Sputnik.md

Сменят ли теплую погоду в Молдове морозы: что говорят синоптики

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. По-настоящему теплая погода установилась в Молдове в эти дни — столбики термометров перевалили за 14-градусную отметку со знаком плюс. Между тем, метеорологи не исключают похолодание.

Источник: Sputnik.md

«Температура будет в пределах нормы, так как сейчас она намного выше. Если нормальные дневные показатели для этого периода времени составляют +3..+4 градуса по Цельсию, то сейчас на термометрах свыше +14», — сообщил Sputnik начальник центра прогнозов Государственной гидрометеорологической службы страны Геннадий Рошка.

По его словам, такая погода вызвана теплыми воздушными массами, которые пришли из Атлантики и субтропиков.

«Поэтому у нас такая хорошая погода. Если и придет похолодание, от оно будет в пределах нормы. До 8 марта температуры будут высокие. Во всяком случае, выше ноля», — добавил собеседник.

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