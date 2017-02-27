На Урале юным спортсменам вручили блокноты с шутками про секс

— Спонсоры турнира по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» отметили 10−12-летних спортсменов довольно «креативными» сувенирами. Помимо медалей и грамот, подростки принесли домой блокноты с рекламой пива на обложке. Но то, что обнаружили любознательные родители внутри, вообще повергло их в шок, — поясняют пользователи сообщества. — Под каждой страницей здесь опубликован текст, вероятно, очень остроумный с точки зрения его авторов. Не исключено, что где-нибудь под пиво с семечками «Джинн» такой текст действительно вызовет веселые эмоции. Но зачем юным спортсменам знать, «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», родители так и не разобрались. Более того, они намерены обратиться в прокуратуру, так как считают врученные их детям подарки пропагандой секса, неверности и даже гомосексуализма.

Как сообщили пользователи сообщества «Другой Магнитогорск», его 10−12-летним участникам подарили блокноты с изображением пива и совсем недетскими шутками.

В подтверждение этой записи приложена фотография обложки блокнота и страницы, на которой помещены 10 ответов на вопрос «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», которые действительно можно отнести к сфере половых отношений.

В мэрии Магнитогорска на скандальную ситуацию пока никак не отреагировали. Между тем, за прокол, по всей видимости, предстоит ответить городскому управлению по физкультуре, спорту и туризму, как организатору хоккейного турнира.