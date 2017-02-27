Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
22:36 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале юным спортсменам вручили блокноты с шутками про секс

В Магнитогорске назревает нешуточный скандал из-за подарков для участников детского турнира по хоккею в валенках.

Как сообщили пользователи сообщества «Другой Магнитогорск», его 10−12-летним участникам подарили блокноты с изображением пива и совсем недетскими шутками.

— Спонсоры турнира по хоккею в валенках на стадионе «Малыш» отметили 10−12-летних спортсменов довольно «креативными» сувенирами. Помимо медалей и грамот, подростки принесли домой блокноты с рекламой пива на обложке. Но то, что обнаружили любознательные родители внутри, вообще повергло их в шок, — поясняют пользователи сообщества. — Под каждой страницей здесь опубликован текст, вероятно, очень остроумный с точки зрения его авторов. Не исключено, что где-нибудь под пиво с семечками «Джинн» такой текст действительно вызовет веселые эмоции. Но зачем юным спортсменам знать, «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», родители так и не разобрались. Более того, они намерены обратиться в прокуратуру, так как считают врученные их детям подарки пропагандой секса, неверности и даже гомосексуализма.

В подтверждение этой записи приложена фотография обложки блокнота и страницы, на которой помещены 10 ответов на вопрос «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной», которые действительно можно отнести к сфере половых отношений.

В мэрии Магнитогорска на скандальную ситуацию пока никак не отреагировали. Между тем, за прокол, по всей видимости, предстоит ответить городскому управлению по физкультуре, спорту и туризму, как организатору хоккейного турнира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стали известны подробности о состоянии здоровья Николая Караченцова
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
Трамп заявил, что уже десять лет не звонил в Россию
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь