В США собака родилась со своим «селфи» на левом ухе
У множества собак есть интересные узоры на шерсти, но щенок по имени Люси, живущая в приюте New York’s Lollypop Farm в Рочестере (Нью-Йорк), особенная: на ее левом ухе образовалось ее же «селфи».
У множества собак есть интересные узоры на шерсти, но щенок по имени Люси, живущая в приюте New York’s Lollypop Farm в Рочестере (Нью-Йорк), особенная: на ее левом ухе образовалось ее же «селфи».
Занимательную отметину нашел очень наблюдательный посетитель сайта приюта. В комментарии к фото он изложил свое открытие и очень удивился, что никто из сотрудников New York’s Lollypop Farm не заметил уникальную метку Люси, передает My Modern Met.
«Мы смотрели на нее каждый день, и никто не увидел особое ухо Люси, пока гость на нашем сайте не сказал об этом. Мы не могли поверить, когда присмотрелись!», — заявила
А вы видите портрет Люси на ее левом ухе? Присмотритесь внимательнее.
«Селфи» услужило маленькой Люси: после того как ее фото стало популярно в Сети, ее забрали из приюта в течение считанных дней.