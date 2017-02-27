В США собака родилась со своим «селфи» на левом ухе

Занимательную отметину нашел очень наблюдательный посетитель сайта приюта. В комментарии к фото он изложил свое открытие и очень удивился, что никто из сотрудников New York’s Lollypop Farm не заметил уникальную метку Люси, передает My Modern Met.

«Мы смотрели на нее каждый день, и никто не увидел особое ухо Люси, пока гость на нашем сайте не сказал об этом. Мы не могли поверить, когда присмотрелись!», — заявила пресс-секретарь приюта Пэйдж Дорнер.

А вы видите портрет Люси на ее левом ухе? Присмотритесь внимательнее.