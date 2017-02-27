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18:58 (мск), источник: Газета.Ру

Голодец назвала классы в российских школах неправильно сконструированными

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что классы в российских школах сконструированы неправильно и «дети должны сидеть по-другому». Об этом она сказала в ходе Российского экономического форума в Сочи, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"
Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве
Ольга ГолодецВице-премьер правительства РФ

По ее словам, для того, чтобы формировать проектный подход и групповую работу, чтобы «выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».

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Голодец добавила, что это может казаться на первый взгляд «незначительным нюансом», но является важным элементом, влияющим на содержание школьного образования.

По ее словам, в этом случае учитель становится не ментором, «а помогает ребенку развивать его талант». Вице-премьер отметила, что это абсолютно новое направление в системе образования.

В декабре 2016 года Голодец назвала позорным рацион питания в региональных школах.

Комментарии
9
александр зыков
То есть учитель должен прыгать и извиваться перед лодырями не желающими учиться , что ещё скажете госпожа Голодец ? Квадратные , или круглые классы ничего не изменят , пока учитель озабочен своей мизерной зарплатой ...
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Игорь Баранов
Раньше все ученики боялись попасть учится в спецшколу за плохое поведение и оскорбления. Сейчас наверное и таких школ нет.
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Игорь Баранов
Скорее изобретают проблемы которых нет. Столетиями прямоугольная форма класса, никому не мешала учиться.
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