Голодец назвала классы в российских школах неправильно сконструированными

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним — доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве

По ее словам, для того, чтобы формировать проектный подход и групповую работу, чтобы «выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе».

Голодец добавила, что это может казаться на первый взгляд «незначительным нюансом», но является важным элементом, влияющим на содержание школьного образования.

По ее словам, в этом случае учитель становится не ментором, «а помогает ребенку развивать его талант». Вице-премьер отметила, что это абсолютно новое направление в системе образования.

В декабре 2016 года Голодец назвала позорным рацион питания в региональных школах.