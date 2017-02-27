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18:57 (мск), источник: Sputnik.md

На центральном бульваре Кишинева не останется деревьев

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В Кишиневе в середине текущей недели начнутся работы по вырубке сотен деревьев на бульваре Штефана чел Маре, заявил глава Ассоциации «Зеленого хозяйства» Елиферий Харуца.

Источник: Sputnik.md

«Вместе с Научным институтом агентства “Молдсилва”, Экологической инспекцией Кишинева, муниципальными советниками и специалистами Ассоциации “Зеленого хозяйства” были обследованы все расположенные на бульваре Штефан чел Маре деревья. Установлено, что необходимо вырубить примерно 250 деревьев, которые оказались больными или сухими», — сказал Харуца.

По его словам, работы по вырубке начнутся в среду или в четверг.

«Мы оформляем разрешающие документы в министерстве окружающей среды. Если нам позволит время, и мы успеем, то высадим новые деревья весной. Если нет, сделаем это осенью. Мы не можем влиять на погоду — обычно из зимы сразу входим в лето», — сказал Харуца.

По его словам, чтобы предотвратить возможные негативные разговоры о вырубке деревьев, их повторно обследуют не только эксперты, но и гражданские активисты.

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