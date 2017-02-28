Организаторы Воронежского марафона проведут 3 забега в 2017 году

Три забега в рамках второго Воронежского марафона пройдут в мае, июле и сентябре 2017 года. К участию пригласили всех совершеннолетних жителей города, а также подростков от 14 лет, имеющие письменное согласие родителей.

Первый марафон в 2016 году предусматривал один забег. Беговой сезон откроется 27 мая. Организаторы планируют привлечь 4 тыс. человек, 1 тыс. зрителей и болельщиков. Горожанам предложат две дистанции — на 9 км и на 3 км. Маршрут построят через самые известные места Воронежа. Участники начнут забег от площади Ленина и пробегут мимо Театра оперы и балета и Никитинской библиотеки, через Кольцовский сквер, Каменный мост, мимо Мещанской полицейской части, главного корпуса ВГУ, областного литературного музея имени Никитина, памятника жертвам белого террора и памятника Бунину. Забег завершится на площади Ленина. Участники, желающие пробежать 9 км, выполнят дополнительные круги по имеющемуся маршруту.

Второй забег будет ночным и состоится 15 июля. По оценкам организаторов, в нем примут участие около 2 тыс. горожан. Воронежцы пробегут 5 км от улицы Софьи Перовской до набережной Массалитинова.

Третий забег станет последним в сезоне и состоится 9 сентября. По планам организаторов, участниками станут 5 тыс. воронежцев. Горожане преодолеют 10 км по кольцу набережных Левого и Правого берега.

Для участия в марафоне воронежцы должны зарегистрироваться на сайте мероприятия, представить организаторам медицинскую справку и оплатить денежный взнос. По словам организаторов, первые зарегистрировавшиеся участники побегут бесплатно. Также организаторы не возьмут денег с желающих участвовать в марафоне инвалидов. Первый Воронежский марафон состоялся 10 сентября 2016 года.