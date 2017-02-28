Пациентов и персонал двух воронежских больниц переведут из опасных зданий
Помещения оказались не защищены от пожаров.
Помещения оказались не защищены от пожаров.
Пациентов и сотрудников двух больниц Воронежской области переведут из опасных зданий в 2017 году. Речь идет о городской клинической больнице № 18 и Воробьевской районной больнице, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Здания оказались пожароопасными — в их конструкциях есть деревянные элементы. Пациентов и персонал переведут в другие больницы или новые помещения. В 2016 году расселили пациентов из корпуса Воронежского психоневрологического диспансера, корпуса Бобровского противотуберкулезного диспансера,
Контекст
Прокуратура усилила контроль за соблюдением противопожарной безопасности в учреждениях соцзащиты и здравоохранения после пожара, а Новохоперском психоневрологическом интернате.
Пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка, в котором погибли 23 человека, произошел около 23:00 субботы, 12 декабря. Еще 23 постояльца интерната попали в больницы — с отравлением продуктами горения и термическими ожогами.
В системе здравоохранения региона находится 109 медицинских организаций. В составе 68 из них есть 187 отдельно стоящих зданий, рассчитанных на круглосуточное пребывание 18,3 тыс. человек. В 2016 году межведомственная рабочая группа провела тотальные проверки на соответствие пожарным нормам всех медучреждений с круглосуточным пребыванием людей.