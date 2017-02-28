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09:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пациентов и персонал двух воронежских больниц переведут из опасных зданий

Помещения оказались не защищены от пожаров.

Пациентов и сотрудников двух больниц Воронежской области переведут из опасных зданий в 2017 году. Речь идет о городской клинической больнице № 18 и Воробьевской районной больнице, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе облправительства в понедельник, 27 февраля.

Здания оказались пожароопасными — в их конструкциях есть деревянные элементы. Пациентов и персонал переведут в другие больницы или новые помещения. В 2016 году расселили пациентов из корпуса Воронежского психоневрологического диспансера, корпуса Бобровского противотуберкулезного диспансера, кожно-венерологического отделения Борисоглебской районной больницы. Всего областные власти запланировали перевести людей из 10 объектов в восьми медицинских организациях, сообщил глава департамента здравоохранения Александр Щукин на совещании в облправительстве.

Контекст

Прокуратура усилила контроль за соблюдением противопожарной безопасности в учреждениях соцзащиты и здравоохранения после пожара, а Новохоперском психоневрологическом интернате.

Пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка, в котором погибли 23 человека, произошел около 23:00 субботы, 12 декабря. Еще 23 постояльца интерната попали в больницы — с отравлением продуктами горения и термическими ожогами.

В системе здравоохранения региона находится 109 медицинских организаций. В составе 68 из них есть 187 отдельно стоящих зданий, рассчитанных на круглосуточное пребывание 18,3 тыс. человек. В 2016 году межведомственная рабочая группа провела тотальные проверки на соответствие пожарным нормам всех медучреждений с круглосуточным пребыванием людей.

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