Экспериментально доказана незабываемость родного языка

Международная группа лингвистов из Университета Радбауда и Института Макса Планка экспериментально доказала, что скорость усвоения фонетических норм корейского языка носителями, полностью утратившими навык общения на родном языке, гораздо выше, чем у контрольной группы голландцев, не изучавших этот язык до эксперимента.

Оле Эйнар Бьорндален: Я хочу выучить русский, но он слишком сложен и отличается от других языков

Способность выговаривать отдельные слова появляется у человека в 11−12 месяцев. С возрастом механизм произнесения слов становится настолько привычным, что переход на фонетическую систему другого языка становится очень трудозатратным. В речи на изучаемом языке человек рефлекторно сбивается, используя характерные для родного языка фонетические рисунки.

Например, в маори нет звука [ш], из-за чего носители этого языка в английском слове sheep первый согласный звук обычно произносят как [х]. Из-за этого же механизма англичанам, изучающим русский язык, крайне сложно дается правильное употребление в речи слов, где необходимо отчетливо артикулировать различение согласных по мягкости и твердости, например «пыл—пил».

Дети, принятые в раннем возрасте в другой языковой общности, забывают язык, на котором с ними общались при рождении, но, как выяснилось, сохраняют некоторые навыки, помогающие им в повторном изучении родного языка. В частности, усваивают нормы произношения этого языка заметно быстрее других учеников.