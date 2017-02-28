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13:46 (мск), источник: N + 1

Экспериментально доказана незабываемость родного языка

Результаты лингвистического исследования, опубликованного в Royal Society Open Science, показали, что дети усваивают фонетическую систему родного языка раньше, чем учатся говорить.

Источник: Reuters

Международная группа лингвистов из Университета Радбауда и Института Макса Планка экспериментально доказала, что скорость усвоения фонетических норм корейского языка носителями, полностью утратившими навык общения на родном языке, гораздо выше, чем у контрольной группы голландцев, не изучавших этот язык до эксперимента.

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Способность выговаривать отдельные слова появляется у человека в 11−12 месяцев. С возрастом механизм произнесения слов становится настолько привычным, что переход на фонетическую систему другого языка становится очень трудозатратным. В речи на изучаемом языке человек рефлекторно сбивается, используя характерные для родного языка фонетические рисунки.

Например, в маори нет звука [ш], из-за чего носители этого языка в английском слове sheep первый согласный звук обычно произносят как [х]. Из-за этого же механизма англичанам, изучающим русский язык, крайне сложно дается правильное употребление в речи слов, где необходимо отчетливо артикулировать различение согласных по мягкости и твердости, например «пыл—пил».

Дети, принятые в раннем возрасте в другой языковой общности, забывают язык, на котором с ними общались при рождении, но, как выяснилось, сохраняют некоторые навыки, помогающие им в повторном изучении родного языка. В частности, усваивают нормы произношения этого языка заметно быстрее других учеников.

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Участниками данного исследования были 29 разнополых корейцев в возрасте от 23 до 41 года, принятых в голландские семьи в возрасте от 3 до 70 месяцев, считающих голландский язык родным. Четырнадцать из них были перевезены в Нидерланды в возрасте до 6 месяцев, а 15 — по достижении возраста 17 месяцев. Контрольная группа состояла из 29 разнополых носителей голландского от 19 до 47 лет, не изучавших корейский ранее.

Все участники эксперимента прошли одинаковый обучающий курс фонетики корейского языка. Тесты на произношение корейских альвеолярных, велярных и губно-губных согласных звуков, отсутствующих в голландском языке, были проведены в начале и в конце сессии обучения. Произношение оценивали 30 носителей корейского языка в ходе слепого прослушивания.

Среднее значение доли правильно произнесенных корейских согласных группой усыновленных корейцев и контрольной группой до начала обучения корейскому языку(Time1) и в конце обучения (Time 2). Синим цветом выделены результаты корейцев, белым выделены результаты голландцев. | Источник: Jiyoun Choi, Anne Cutler, Mirjam Broersma, Royal S

Как изображено на иллюстрации, результаты, показанные группой усыновленных корейцев, были значительно выше, чем результаты контрольной группы голландцев.

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Также выяснилось, что скорость овладения произношением у корейцев, начавших говорить на родном языке, но утративших этот навык, такая же, как и у корейцев, не имевших опыта говорения на корейском. Это подтверждает, что способность отличать фонемы, ритм и интонацию, характерную для родного языка, ребенок получает вне зависимости от вербального опыта.

Первый год жизни — период активного языкового развития. Долгое время считалось, что дети усваивают фонематический инвентарь языка на основе подражания речи взрослых в возрасте около года. Исследования последних лет показали, что восприятие языка происходит задолго до того, как ребенок произносит первое слово. Так, два синхронных лингвистических исследования 2016 года показали, что тип языка, на котором говорит мать младенца, влияет на акустические свойства его плача с первой минуты после рождения.

Елизавета Власова

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