Геологи объяснили, как родились первые континенты Земли

Источник: РИА Новости

«Все модели, описывающие формирование первичной континентальной коры, можно разделить на две группы — те, которые включают в себя тектонику, и те, в которых она отсутствует. Мы нашли подтверждения в пользу второй теории — сначала кора Земли напоминала крышку от кастрюли, содержимое которой медленно нагревалось в первые дни жизни планеты», — заявил Майкл Браун (Michael Brown) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США). Сегодня геологи активно дискутируют о том, когда в недрах Земли запустились тектонические процессы, когда возникли первые континенты, и когда наша планета приобрела магнитный щит, защищающий жизнь от космических лучей и солнечного ветра.

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На этот счет нет единого мнения. За последние годы теоретики и геологи-практики нашли множество доказательств в пользу того, что движение тектонических плит могло быть запущено как практически сразу после рождения Земли, так и через почти миллиард лет после ее появления на свет. В пользу первого говорят следы древнего магнитного поля в кристаллах-цирконах, сформировавшихся четыре миллиарда лет назад, в пользу второго — множество других геологических факторов, связанных со свойствами пород, где были найдены эти камни. Как рассказывает Браун, многих геологов не устраивает идея «крышки от кастрюли». Она требует добавления в теории рождения Земли механизма, который бы объяснял, как эта «крышка» была сорвана и как кора раскололась на континентальные плиты. Наглядным примером того, что происходит в обратном случае, является Венера — отсутствие тектоники превратило соседку Земли в адскую планету, где царят сверхвысокие температуры, а атмосфера состоит из серной кислоты и углекислого газа. Браун и его коллеги заявляют, что им удалось найти доказательства в пользу именно этой гипотезы, изучая древнейшие континентальные породы Земли, залегающие в так называемом Пилабарском щите на западе Австралии.

Проанализировав минеральный и химический состав пород, где их конкуренты из числа сторонников «тектонической» гипотезы нашли древнейшие кристаллы цирконов, авторы статьи пришли к выводу, что они возникли при очень необычных условиях, не совместимых с наличием континентов и тектоники.