В Краснооктябрьском районе Волгограда на месяц перекроют одну из улиц
Автомобилистам запретят проезд по улице Вогульской в Краснооктябрьском районе Волгограда с 28 февраля по 1 апреля 2017 года.
Автомобилистам запретят проезд по улице Вогульской в Краснооктябрьском районе Волгограда с 28 февраля по 1 апреля 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Ограничение движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций.