В Краснооктябрьском районе Волгограда на месяц перекроют одну из улиц

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, улица станет недоступна в районе ее пересечения с улицей имени Германа Титова. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Германа Титова, Верхоянской, Заполярной, переулку Вогульскому.

Ограничение движения связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций.