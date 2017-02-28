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11:28 (мск), источник: Янтарный край

На повестке дня в Калининграде — отлов и содержание безнадзорных животных

В Калининграде в облдуме состоится круглый стол по теме реализации областного закона по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В мероприятии примут участие депутаты и сотрудники аппарата областной думы, представители правительства Калининградской области, территориальных управлений федеральных органов государственной власти, представители общественных организаций, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в пресс-службе облдумы.

Акция в Калининграде состоится 1 марта, с 14 часов.

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