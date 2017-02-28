На повестке дня в Калининграде — отлов и содержание безнадзорных животных
В Калининграде в облдуме состоится круглый стол по теме реализации областного закона по отлову и содержанию безнадзорных животных.
В Калининграде в облдуме состоится круглый стол по теме реализации областного закона по отлову и содержанию безнадзорных животных.
В мероприятии примут участие депутаты и сотрудники аппарата областной думы, представители правительства Калининградской области, территориальных управлений федеральных органов государственной власти, представители общественных организаций, прокомментировали собкору сетевой газеты «Янтарный Край — Online Калининград» в
Акция в Калининграде состоится 1 марта, с 14 часов.