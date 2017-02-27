Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Сергей Лазарев впервые показал сына
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ - СМИ
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
23:03 (мск), источник: Publika.md

Дело новорожденной из Бельц: все подозреваемые останутся под арестом

Апелляционная палата отклонила просьбу об изменении меры пресечения для фигурантов дела новорожденной из Бельц. Родители девочки и их сообщники останутся под арестом.

Источник: Publika.md

Их обвиняют в продаже ребёнка. Согласно предварительной версии, родители продали 14-дневную девочку женщине из Германии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает версию о продаже малышки как донора органов.

Родителей новорожденной и гражданку Германии, которая сопровождала малышку при вывозе, поместили под арест на 30 суток. Их сообщника, гражданина Молдовы, взяли под стражу на 20 дней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
Трамп заявил, что уже десять лет не звонил в Россию
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь