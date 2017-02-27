Дело новорожденной из Бельц: все подозреваемые останутся под арестом
Апелляционная палата отклонила просьбу об изменении меры пресечения для фигурантов дела новорожденной из Бельц. Родители девочки и их сообщники останутся под арестом.
Апелляционная палата отклонила просьбу об изменении меры пресечения для фигурантов дела новорожденной из Бельц. Родители девочки и их сообщники останутся под арестом.
Их обвиняют в продаже ребёнка. Согласно предварительной версии, родители продали 14-дневную девочку женщине из Германии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает версию о продаже малышки как донора органов.
Родителей новорожденной и гражданку Германии, которая сопровождала малышку при вывозе, поместили под арест на 30 суток. Их сообщника, гражданина Молдовы, взяли под стражу на 20 дней.