Дело новорожденной из Бельц: все подозреваемые останутся под арестом

Их обвиняют в продаже ребёнка. Согласно предварительной версии, родители продали 14-дневную девочку женщине из Германии. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам изучает версию о продаже малышки как донора органов.

Родителей новорожденной и гражданку Германии, которая сопровождала малышку при вывозе, поместили под арест на 30 суток. Их сообщника, гражданина Молдовы, взяли под стражу на 20 дней.