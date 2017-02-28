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06:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасенные с зоовыставки животные вылечены и переезжают в новые дома

Карен Даллакян поселит нутрию, двух волков и лисенка в приют для диких животных на улице Ферросплавной.

Челябинск, 28 февраля — АиФ-Челябинск.

«История о волчатах, лисенке и нутрии с зоовыставки в городском саду им. А. С. Пушкина, вызвала широкий общественный резонанс, — рассказал АиФ-Челябинск ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян. — Я принял решение выкупить у бывших хозяев животных и перевезти хищников в приют “Спаси меня”. Животные прибыли в реабилитационный центр истощенные, у всех наблюдались проблемы со здоровьем. Новые обитатели прошли десятидневный карантин, получили профессиональное ветеринарное лечение, прошли вакцинацию, были чипированы, и усиленно кормились».

Завтра хищники обретут новый дом в приюте на улице Ферросплавной. Серые волки Лорд и Грей составят компанию канадской волчице Багире и образуют настоящую волчью стаю. А лисенок Леня познакомится со своими сородичами Лизой, Алисой и Блэк-Джеком. Нутрия Бублик любит тепло и ждет, когда у нее появится возможность плавать в пруду.

Активно помогали животным дети одной из школ Троицка, которые были приглашены на новоселье питомцев.

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