Спасенные с зоовыставки животные вылечены и переезжают в новые дома
Карен Даллакян поселит нутрию, двух волков и лисенка в приют для диких животных на улице Ферросплавной.
Карен Даллакян поселит нутрию, двух волков и лисенка в приют для диких животных на улице Ферросплавной.
Челябинск, 28 февраля —
«История о волчатах, лисенке и нутрии с зоовыставки в городском саду им. А. С. Пушкина, вызвала широкий общественный резонанс, — рассказал
Завтра хищники обретут новый дом в приюте на улице Ферросплавной. Серые волки Лорд и Грей составят компанию канадской волчице Багире и образуют настоящую волчью стаю. А лисенок Леня познакомится со своими сородичами Лизой, Алисой и
Активно помогали животным дети одной из школ Троицка, которые были приглашены на новоселье питомцев.