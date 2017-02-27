«Плотно занялись экспертизой по браконьерству». В Беларуси создали банк данных ДНК животных
Недавно в Мостовском районе поймали браконьеров, стрелявших по косулям в охотхозяйстве прямо из машины.
Недавно в Мостовском районе поймали браконьеров, стрелявших по косулям в охотхозяйстве прямо из машины.
С недавнего времени такие исследования проводит Госкомитет судебных экспертиз, начав формировать и особую базу данных. В ней уже около четырех тысяч биологических образцов и генотипов различных животных.
Это экспертное исследование ново и в мировой практике. Впервые масштабно о криминалистическом генотипировании ДНК животных заговорили всего три года назад на
— Однако все эти направления в мире только начинают развиваться, — рассказывает ученый секретарь
И она набирает популярность. Оперативным работникам, следователям, суду все чаще требуется экспертная оценка в этом вопросе. К примеру, обнаружили в машине охотника кровь, а в его холодильнике — мясо. И попробуй докажи, что оно трофейное и что виноват именно этот человек. Если еще лет пять назад доказательства были зачастую косвенными, то теперь
Улики в лабораторию
— Нам, конечно, проще, когда есть останки, с которыми можно сравнить генотипы, — завлабораторией Светлана Котова, кандидат химических наук, показывает лопату. — На ней кровь, и мы проверяем, чья она. Для начала — человека или зверя. Если зверя, то также следует выяснить, какого именно: лося, оленя, лани, дикого кабана или же домашнего животного. Кстати, домашний скот состоит в генетическом родстве с лесными парнокопытными, так что установить, домашняя живность либо дикая, не такая уж и простая задача.
Специалисты рассказывают, что браконьеры обычно сопротивляются до последнего даже с забитым незаконными трофеями холодильником: мол, это не дикий кабан, а свинья или баран. Обман же может быть раскрыт даже тогда, когда мясо уже превратилось в котлету, фарш, тушенку, колбасу или паштет. Иные
Между прочим, несмотря на то что направление это новое, только в прошлом году комитет выполнил почти сотню таких экспертиз. Идентифицировали медведей, лосей, оленей, косуль, кабанов, лис, бобров. А с охотничьей собакой вышла вот какая история.
Улики на исследования привозят разные. На этой лопате и одежде следы крови убитого животного.
Диковинным и оттого, вероятно, еще более желанным трофеем для охотников всегда были зубры. Для примера: одного из них убитым, второго тяжелораненым нашли в январе 2012-го в Хойникском районе. Вред от незаконной добычи тогда оценивался почти в 30 млн неденоминированных рублей. Через пару дней обезглавленными были найдены еще 3 зубра в Воложинском районе. Громким также стало дело 2014 года, когда КГБ и МВД накрыли группу
— Часто, назначая экспертизу по факту добычи одного животного, в предоставленных образцах находим ДНК десятка особей. Было исследование по бобру, так, кроме него, в пятнах крови и кусках мяса выявили генетические следы еще 4 бобров, косули. А позже по делу изъяли и более полусотни капканов. То есть представляете размах браконьерства. Кстати, сейчас за незаконную добычу кабана и косули предусмотрен штраф в размере 120 базовых величин. Лося, оленя — 6.900 деноминированных рублей (300 базовых), зубра — 9.200 руб. Трофейный лось, отстрелянный в заповедной зоне, обойдется браконьеру в 10 тысяч долларов. За краснокнижника взыщут еще больше. Если охотиться в запрещенном месте, коэффициент утраивается. Самки, кстати, стоят дороже, с плодом — вдвойне.
Экспертиза эта применима и при жестоком обращении с животными, воровстве домашней и фермерской живности. В ГКСЭ было обращение и по гиеновидным собакам. А однажды сосед у соседки спьяну украл кусок соленого сала, та — в милицию. Концы с концами сводили эксперты. Сало из банки хозяйки и у воришки дома — от одной и той же свиньи, — заключили специалисты. Не всем известно, что соленый или высушенный мясной продукт сохраняет ДНК десятилетиями. К слову, недавно, ужиная в ресторане, минчанин не поверил, что ему подали мясо барана. Недолго думая посетитель взял пару кусков — и в ГКСЭ. Однако это действительно оказалась баранина.
Ученый секретарь НПЦ ГКСЭ Иосиф Цыбовский:
— Первый научный проект Незаконная охота мы реализовали в 2014 году, разработали методики и внесли их в Реестр
Но здесь вот какая сложность. Возьмем Минскую кольцевую автодорогу, где ограждениями, по сути, одни группы животных отделены от других. И со временем они становятся генетически непохожими на других. Эта проблема существует и в других европейских странах.