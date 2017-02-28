Определен наносимый природе буханкой хлеба ущерб

Более половины воздействия на окружающую среду от производства буханки хлеба приходится на выращивание пшеницы, при котором для получения большей биомассы зерна используется нитрат аммония. Всего готовый продукт отвечает за выброс в атмосферу 0,589 килограмма углекислого газа.

К таким выводам ученые пришли, отследив полный цикл производства буханки цельнозернового пшеничного хлеба массой 0,8 килограмма, от выращивания сельскохозяйственной культуры до транспортировки конечного продукта до прилавков магазинов.

Авторы исследования отмечают, что вряд ли в XXI веке удастся добиться снижения применения удобрений при выращивании пшеницы. По мнению ученых, это позволило бы сократить выбросы углекислого газа и незначительно замедлить темпы глобального потепления.

На производство продуктов питания, по оценкам экспертов, приходится примерно треть антропогенных выбросов парниковых газов.