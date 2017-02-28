Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Украинский радикал, глумившийся над смертью Чуркина, погиб в ДТП
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
00:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Определен наносимый природе буханкой хлеба ущерб

Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) посчитали среднемировую экологическую стоимость буханки хлеба, или, другими словами, оказываемое ее производством влияние на окружающее среду. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Plants.

Источник: AP 2017

Более половины воздействия на окружающую среду от производства буханки хлеба приходится на выращивание пшеницы, при котором для получения большей биомассы зерна используется нитрат аммония. Всего готовый продукт отвечает за выброс в атмосферу 0,589 килограмма углекислого газа.

К таким выводам ученые пришли, отследив полный цикл производства буханки цельнозернового пшеничного хлеба массой 0,8 килограмма, от выращивания сельскохозяйственной культуры до транспортировки конечного продукта до прилавков магазинов.

Авторы исследования отмечают, что вряд ли в XXI веке удастся добиться снижения применения удобрений при выращивании пшеницы. По мнению ученых, это позволило бы сократить выбросы углекислого газа и незначительно замедлить темпы глобального потепления.

На производство продуктов питания, по оценкам экспертов, приходится примерно треть антропогенных выбросов парниковых газов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Белый дом назвал цель увеличения военного бюджета США
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
СМИ: Палата лордов намерена затормозить закон по запуску Brexit
Трамп заявил, что уже десять лет не звонил в Россию
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь