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00:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Историк подверг сомнению высокий уровень советского образования

Утверждения о том, что школы в СССР были лучшим в мире, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом «Ленте.ру» рассказал историк российского образования, сотрудник Научной библиотеки МГУ Алексей Любжин, комментируя инициативы по возвращению в школы советской методики преподавания.

Источник: РИА "Новости"

«Если бы мнение о превосходстве советского образования было хоть сколько-нибудь близко к действительности, логично предположить, что страны Запада должны были устроить у себя образовательную реформу по примеру СССР», — сказал Любжин.

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Ни в одном из европейских государств, по словам ученого, чиновники от образования и не думали заимствовать советские модели, поскольку ценили их невысоко.

Он также подверг сомнению заявления некоторых общественных деятелей о том, что советское среднее образование наследовало традиции образовательной системы Российской империи. «Советское образование — полный антипод имперского, — сказал Любжин. — До революции в России существовало много типов школ: классическая гимназия, духовная семинария, реальное училище, кадетский корпус и так далее. Была “своя” школа для любых способностей».

После 1917 года, по словам историка, вместо этого многообразия стал внедряться единый тип школ. Появилась система всеобуча с единым для всех средним уровнем образования. «По качеству подготовки выпускник советской средней школы соответствовал выпускнику императорского высшего начального училища, диплом которого не давал доступа в университеты», — подытожил эксперт.

Педагоги из Екатеринбурга через Ассоциацию родительских комитетов обратились к президенту, министру образования, главе Рособрнадзора и детскому омбудсмену с просьбой поддержать проект «Русская классическая школа». Инициатива, в частности, предполагает переиздание советских учебников, возврат к классической советской методике преподавания, а также уроки чистописания гусиными перьями в начальной школе.

Комментарии
1
федя неумытый
можно взять чернильницу и опрокинуть ее на белый лист тетради,а затем говорить,что тетрадь грязная...так и здесь можно бес конца поливать грязью советскую школу образования...только автор забыл добавить одно....что данная система образования давала грамотность всем без исключения...а так же давала возможность для дальнейшего совершенствования знаний, всем и бесплатно...но ...все зависело от ума и таланта учащихся, а не от бабла родителей, как сейчас...
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