SpaceX запустит двух космических туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

«Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне», — говорится в релизе.

По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.