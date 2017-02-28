SpaceX запустит двух космических туристов в полет вокруг Луны в 2018 году
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году, говорится в
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году, говорится в
«Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне», — говорится в релизе.
По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.