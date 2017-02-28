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01:09 (мск), источник: РИА Новости

SpaceX запустит двух космических туристов в полет вокруг Луны в 2018 году

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году, говорится в пресс-релизе компании.

Источник: РИА Новости

«Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы осуществить полет к Луне», — говорится в релизе.

По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.

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