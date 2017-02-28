Трамп: конфуз на вручении «Оскара» случился из-за зацикленности на политике

«Я думаю, они так сильно сосредоточились на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного печально. Потерялся весь гламур “Оскаров”. Не могу сказать, что это был очень блестящий вечер. Я был на “Оскарах”. (В этот раз) отсутствовало что-то особенное, и подобное окончание было печальным», — заявил Трамп в интервью сетевому изданию Breitbart News.

Трампа критиковали со сцены во время вручения кинонаград, хотя эта критика не стала основной темой церемонии. Трамп почти целый день воздерживался от того, чтобы прокомментировать церемонию в Twitter, что нетипично для политика.