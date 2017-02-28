Теплый и дождливый март ожидает приморцев

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Первый весенний месяц оправдает ожидания приморцев, соскучившихся по теплу, — средняя температура воздуха в марте будет выше на 1,5°C обычных показателей. Однако жителям края придется подготовиться и к сильным дождям. По прогнозам синоптиков, осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества, сообщает ИА PrimaMedia.

Средняя месячная температура воздуха предстоящего марта в Приморье составит −2…−7°C, что на 1,5°C выше средних многолетних значений. На юге края температура будет колебаться от -1,1°C до -3,2°C. На севере будет значительно холоднее — до -8°C.

Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха составит около -2,8°C.

Осадков за март на всей территории края выпадет больше среднего многолетнего количества.