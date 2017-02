Причиной ошибки при вручении «Оскара» был человеческий фактор

На состоявшейся церемонии право назвать картину, одержавшую победу в самой престижной номинации «Лучший фильм», было предоставлено знаменитым актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и заявили, что премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы объявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» (Moonlight) Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.

Ранее представители PricewaterhouseCoopers заявили, что берут ответственность за произошедшее на себя, однако не уточнили, что именно стало причиной инцидента. Сразу же после церемонии они указали, что начали разбирательство. Американские СМИ назвали случившееся беспрецедентным и невиданным в истории киноакадемии.

Помимо мюзикла, за почетное звание лучшей картины года боролись «Прибытие» (Arrival) Дени Вильнева, «Ограды» (Fences) Дензела Вашингтона, «Любой ценой» (Hell or High Water) Кевина Маккензи, «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) Теда Мелфи, «Лев» (Lion) Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана.