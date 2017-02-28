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01:35 (мск), источник: ТАСС

Причиной ошибки при вручении «Оскара» был человеческий фактор

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Причиной того, что на 89-й церемонии вручения премии «Оскар» в воскресенье сначала неверно была объявлена победившая картина, стала ошибка, допущенная сотрудниками аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Об этом заявил один из руководителей ее американского подразделения Тим Райан в интервью журналистам газеты USA Today, опубликованном в понедельник.

«В конечном счете мы допустили ошибку, вызванную человеческим фактором», — сказал он. «Наш партнер, стоявший с левой стороны на сцене, Брайан Куллинан передал не тот конверт Уоррену Битти. Как только мы поняли, что произошла ошибка, мы исправили ее, оповестив соответствующих лиц», — добавил Райан. PricewaterhouseCoopers с 1934 года доверены рассылка бюллетеней и подсчет голосов киноакадемиков, решающих судьбу фильмов.

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На состоявшейся церемонии право назвать картину, одержавшую победу в самой престижной номинации «Лучший фильм», было предоставлено знаменитым актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй. Они вскрыли полученный конверт и заявили, что премия присуждена романтическому мюзиклу «Ла-Ла Ленд» (La La Land) режиссера Дэмьена Шазелла. Однако затем организаторы объявили, что произошла ошибка. Награда на самом деле предназначалась ленте «Лунный свет» (Moonlight) Барри Дженкинса о взрослении чернокожего подростка в бедных районах Майами.

Ранее представители PricewaterhouseCoopers заявили, что берут ответственность за произошедшее на себя, однако не уточнили, что именно стало причиной инцидента. Сразу же после церемонии они указали, что начали разбирательство. Американские СМИ назвали случившееся беспрецедентным и невиданным в истории киноакадемии.

Помимо мюзикла, за почетное звание лучшей картины года боролись «Прибытие» (Arrival) Дени Вильнева, «Ограды» (Fences) Дензела Вашингтона, «Любой ценой» (Hell or High Water) Кевина Маккензи, «По соображениям совести» (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» (Hidden Figures) Теда Мелфи, «Лев» (Lion) Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана.

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