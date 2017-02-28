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06:56 (мск), источник: РИА Новости

Омская полиция ошибочно разрекламировала в сети продающий наркотики магазин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Омске ошибочно разрекламировали онлайн-площадку, которая занимается сбытом наркотиков через анонимные сети.

В своих аккаунтах во «ВКонтакте» и Twitter омская полиция разместила информацию с призывом игнорировать различные спам-рассылки в Viber, в которых предлагаются услуги по продаже наркотиков. Однако в предупреждениях администраторы сообществ забыли замазать адреса площадок, которые предлагают широкий круг наркотических веществ.

Ситуация была исправлена лишь только после того, как несколько подписчиков указали администраторам на их упущение.

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