Омская полиция ошибочно разрекламировала в сети продающий наркотики магазин
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Омске ошибочно разрекламировали
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Омске ошибочно разрекламировали
В своих аккаунтах во «ВКонтакте» и Twitter омская полиция разместила информацию с призывом игнорировать различные
Ситуация была исправлена лишь только после того, как несколько подписчиков указали администраторам на их упущение.