Омская полиция ошибочно разрекламировала в сети продающий наркотики магазин

В своих аккаунтах во «ВКонтакте» и Twitter омская полиция разместила информацию с призывом игнорировать различные спам-рассылки в Viber, в которых предлагаются услуги по продаже наркотиков. Однако в предупреждениях администраторы сообществ забыли замазать адреса площадок, которые предлагают широкий круг наркотических веществ.

Ситуация была исправлена лишь только после того, как несколько подписчиков указали администраторам на их упущение.