Должников Железнодорожного района Хабаровска отрезали от газа

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

«Газпром газораспределение Дальний Восток» за долги приостановил газоснабжение абонентов в Железнодорожном районе Хабаровска. Совокупный долг одиннадцати абонентов составляет 350 тысяч рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» совместно с представителями филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» и полиции провели в Железнодорожном районе Хабаровска рейд по ограничению электро— и газоснабжения абонентам-должникам, которые систематически игнорируют требования поставщиков энергоресурсов о погашении просроченной задолженности.

Для мероприятий по приостановке газоснабжения были выбраны 11 абонентов, совокупный долг за газ которых составляет почти 350 тысяч рублей. Один из должников, которому была приостановлена подача газа, имеет задолженность за услуги газоснабжения более 84 тысяч рублей. Многие из этих потребителей отказываются погасить просроченную задолженность в течение нескольких лет.

«При образовании задолженности мы сразу уведомляем об этом абонентов, и в основном жители сразу же погашают долг. Но, к сожалению, остаются те, кто игнорирует все наши предупреждения», — рассказала заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина.

Неплательщикам, в чьи квартиры удалось попасть участникам рейда, на газовые трубы были установлены специальные заглушки. Каждому отключенному должнику разъяснен порядок повторного подключения — за отдельную плату и только после полного погашения долга, либо заключения соглашения о его реструктуризации (при отсутствии искового заявления).

«Приостановка газоснабжения для нас вынужденная и крайняя мера. До ее применения мы направляем уведомления об имеющейся задолженности, ведем претензионную деятельность, а также предлагаем абонентам, имеющим задолженность, оформить беспроцентную рассрочку по оплате долга. Два раза в год у должников появляется возможность списать пени в ходе специальной акции, при условии полного погашения долга и текущих начислений», — отметила Людмила Хаймурзина.