Президентский грант на реализацию проекта в области культуры получила хабаровчанка

Деньги будут потрачены на организацию и проведение передвижной выставки произведений дальневосточных художников «Нам по пути».

Всего поддержка была оказана шестерым дальневосточникам, которые представили проекты в области культуры и искусства. Гранты в размере до миллиона рублей выделили камчатским художникам Сурику Казаряну (для создания каталога региональной художественной выставки «Дальний Восток») и Вячеславу Белых (на организацию и проведение Международного форума «Изобразительное искусство Азиатско-Тихоокеанского региона»). Также деньги получил художник Владимир Вертепный из Биробиджана. Грант будет потрачен на проведение Международного симпозиума по изобразительному искусству «Вместе».

Поддержали грантом организатора выставки «Косторезное искусство Сибири и Дальнего Востока» Вячеслава Фентяжева из Магадана. Средства выделили и для создания альбома «Молодые художники Якутии — лауреаты премии В. Р. Васильева». Глава проекта — Юрий Спиридонов из Якутска.