Президентский грант на реализацию проекта в области культуры получила хабаровчанка
Методист Хабаровского краевого колледжа искусств Светлана Аврамова получила президентский грант, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Методист Хабаровского краевого колледжа искусств Светлана Аврамова получила президентский грант, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Деньги будут потрачены на организацию и проведение передвижной выставки произведений дальневосточных художников «Нам по пути».
Всего поддержка была оказана шестерым дальневосточникам, которые представили проекты в области культуры и искусства. Гранты в размере до миллиона рублей выделили камчатским художникам Сурику Казаряну (для создания каталога региональной художественной выставки «Дальний Восток») и Вячеславу Белых (на организацию и проведение Международного форума «Изобразительное искусство
Поддержали грантом организатора выставки «Косторезное искусство Сибири и Дальнего Востока» Вячеслава Фентяжева из Магадана. Средства выделили и для создания альбома «Молодые художники Якутии — лауреаты премии В. Р. Васильева». Глава проекта — Юрий Спиридонов из Якутска.