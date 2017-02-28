Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
СМИ узнали о плане свержения Трампа
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
"Черепно-мозговая травма": Караченцов госпитализирован после ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
03:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Президентский грант на реализацию проекта в области культуры получила хабаровчанка

Методист Хабаровского краевого колледжа искусств Светлана Аврамова получила президентский грант, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Деньги будут потрачены на организацию и проведение передвижной выставки произведений дальневосточных художников «Нам по пути».

Всего поддержка была оказана шестерым дальневосточникам, которые представили проекты в области культуры и искусства. Гранты в размере до миллиона рублей выделили камчатским художникам Сурику Казаряну (для создания каталога региональной художественной выставки «Дальний Восток») и Вячеславу Белых (на организацию и проведение Международного форума «Изобразительное искусство Азиатско-Тихоокеанского региона»). Также деньги получил художник Владимир Вертепный из Биробиджана. Грант будет потрачен на проведение Международного симпозиума по изобразительному искусству «Вместе».

Поддержали грантом организатора выставки «Косторезное искусство Сибири и Дальнего Востока» Вячеслава Фентяжева из Магадана. Средства выделили и для создания альбома «Молодые художники Якутии — лауреаты премии В. Р. Васильева». Глава проекта — Юрий Спиридонов из Якутска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Газа и электроэнергии лишились хабаровские должники
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
СМИ: Палата лордов намерена затормозить закон по запуску Brexit
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
СБУ допросила Савченко из-за визита в ДНР
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь