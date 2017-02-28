Народная артистка РФ Татьяна Васильева встретит юбилей на гастролях в Ростове

«Вчера мы выступали в Краснодаре, сегодня играем в Ростове», — сказала Васильева. Она уточнила, что гастролирует с антрепризным спектаклем «Поймай меня», в котором вместе с ней заняты такие популярные актеры, как Елена Сафонова и Федор Добронравов.

Всего же в настоящий момент, по подсчетам Васильевой, она участвует в восьми антрепризных постановках, принадлежащих разным продюсерским компаниям.

«Так что я постоянно нахожусь в разъездах, причем маршруты бывают самые непредсказуемые. Я же знаю свой график максимум на два дня: на сегодня и на завтра. Главное — вовремя выйти из самолета», — шутит актриса.

Впрочем, она уверяет, что к такой жизни привыкла, и она ей не в тягость. «В Москве я играю два-три раза в месяц», — говорит Татьяна Григорьевна и добавляет, что дома окажется только 10 марта.

«Тогда и отмечу юбилей вместе с семьей», — добавила актриса.

Путь непредсказуемой звезды

Татьяна Васильева (Ицыкович) родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде, в семье, далекой от искусства. Отец воевал, потом работал фрезеровщиком на заводе, мать окончила Экономический институт, а их младшая дочь Татьяна решила стать актрисой.

«В какой-то момент я так увлеклась творчеством, что бритвой порезала себе палец и кровью написала в своем дневнике: «Я буду актрисой», — вспоминает Васильева.

После окончания школы она поехала в Москву под предлогом экскурсии, а на самом деле — поступать в театральные вузы. Ее приняли сразу и во ВГИК, и в Школу-студию МХАТ, она выбрала вторую. Когда об этом узнали родители, отец приехал в Москву, чтобы забрать ее вместе с документами и отвезти домой, но преподаватели уговорили его дать дочери шанс.

Первым местом работы Васильевой по окончании вуза стал Театр сатиры, где она прослужила 14 лет — с 1969 по 1983 год — и была занята в спектаклях «У времени в плену», «Баня», «Обыкновенное чудо», «Бег», «Трехгрошовая опера». В «Ревизоре» и «Горе от ума» у нее были главные женские роли, а партнером выступал блистательный Андрей Миронов.

Однако Васильева неожиданно ушла в Театр имени Маяковского, где также работала много и ярко. В 1992 году она со скандалом покинула труппу: актриса задержалась на киносъемках, администрация не пожелала пойти навстречу и заменить спектакль и уволила звезду за прогул.

Что касается кино, то здесь карьера Васильевой тоже сложилась успешно. Дебютировав в 1972 году в фильме «Всмотритесь в это лицо», она уже в 1975-м сыграла небольшую роль — Энни — в популярной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». А потом последовали «Дуэнья», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Увидеть Париж и умереть», «Попса» и еще множество других картин и сериалов, общее число которых приближается к сотне.

Ушла в «свободное плавание»

Сейчас, по выражению Татьяны Васильевой, она пребывает «в свободном плавании». Покинув репертуарный театр, она связала свою творческую жизнь исключительно с антрепризой. «И не жалею», — подтвердила актриса.

«Я играю для тех зрителей, которые приезжают на мои спектакли на метро. Именно на этих людях и держится театр», — убеждена Васильева.

При этом она отметила, что одному стационарному театру она все-таки верна, это «Школа современной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза. «Раньше у меня там было несколько спектаклей, сейчас остался один — “Русское варенье” по Людмиле Улицкой, но скоро будет премьера — мы решили поставить пьесу Людмилы Петрушевской “Балкон ку-ку”, которая никогда прежде нигде не ставилась», — рассказала Васильева.

На вопрос о проблемах возраста она отвечает с улыбкой. «В театре я возрастных проблем не чувствую. Могу играть и девушек, и бабушек, и даже мальчиков, мне все интересно», — уверяет актриса.

По ее мнению, возрастные проблемы существуют в кино.

«Но я практически не снимаюсь, — говорит Васильева. — Раньше я снималась у хороших режиссеров. Все это было. А то, что сейчас снимают, в этом неловко участвовать».

Судя по словам актрисы, ее вполне устраивает ее сегодняшняя жизнь. «Другой нет. Слава богу, что есть эта», — заключила Васильева.