Сразу два самца леопарда по ошибке появились в зоопарке «Чудесный» под Уссурийском

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

В зоопарке «Чудесный» произошло радостное событие: ряды хищников пополнили два леопарда. Правда, не обошлось без сюрпризов. Руководство зоопарка планировало обзавестись самкой и самцом, но после прибытия животных в Приморье стало ясно, что хищники однополые. Пятнистый дуэт братьев-леопардов, возможно, недолго будет радовать посетителей. Дело в том, что в скором времени одного хищника все-таки планируют обменять на самку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Пятимесячные леопарды приехали из абаканского зоопарка. Как утверждает директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова, приобретение леопардов было давней ее мечтой, но покупка оказалась незапланированной.

— В планах, конечно, покупка леопардов у нас не стояла, но, когда нам расписали этих красавцев, мы не устояли, поскольку мечтали о них давно. Взяли двух маленьких хищников — мальчика и девочку, а после перелета узнали, что у нас два самца. Одного уже назвали Персом, а судьба второго решается: возможно, будет произведен обмен на самку. Пока живут у нас, а там дальше будем рассматривать варианты. Отдавать леопарда обратно в Абакан не планируем — будем сотрудничать с приморскими зоопарками. Одни уже звонили не так давно, сказали, что летом у них будет потомство черного леопарда, и мы сможем сделать обмен, — рассказала директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова.

Стоит отметить, что у новых обитателей зоопарка хорошая родословная. Отец у них — дальневосточный леопард, а мать — представитель персидского леопарда, который отличается крупными размерами. Кроме того, в роду у них были черные леопарды.

Нрав у животных игривый, однако, как и с любым хищником, с ними нужно быть осторожными, чтобы не спровоцировать агрессию.