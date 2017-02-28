Эмблему для новой школы в микрорайоне Ореховая сопка разработают хабаровчане

«Это будет необычная школа. В связи с тем, что на Дальнем Востоке появился космодром, мы хотим, чтобы она была связана с космонавтикой», — рассказала начальник городского управления образования Ольга Тен.

Свои варианты названия и эмблемы нужно отправить по адресу maystro@list.ru с пометкой «Конкурс на лучшую эмблему и название новой школы». Победители конкурса получат призы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, школа рассчитана на 800 учеников.