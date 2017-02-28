Около нуля градусов и небольшой снег прогнозируют в Челябинске 28 февраля

Погода в Челябинске в последний день календарной зимы 28 февраля будет тёплой и снежной, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром во вторник столбики термометров в областном центре покажут от 10 до 12 градусов мороза, днём воздух прогреется до нуля градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег и ветер юго-западного направления 6−11 м/с с отдельными порывами до 16 м/с. Добавим, что спасатели с начала недели призывают горожан передвигаться пешком и на автомобилях с особой осторожностью, поскольку перепады температур способствуют образованию гололёда.

По народному календарю 28 февраля — Онисим Овчарник. Смотрели на сосульки: если они оказывались большими, весна обещала затянуться.