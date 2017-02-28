Студенты прошли 10 км по льду Байкала в честь 80-летнего юбилея Иркутской области

Студенты и преподаватели ИрГУПСа провели ледовый переход, посвященный 80-летию Иркутской области. Около 300 человек прибыли на железнодорожную станцию Темная Падь, спустились на берег Байкала на станцию Кругобайкальской железной дороги Старая Ангасолка и оттуда по льду прошли в Слюдянку. Весь путь составил 14 км, 10 из них — по Байкалу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Толщина льда на данном участке озера составляет 50−70 см, это позволяет совершать такие прогулки без риска для жизни. Ледовый переход был зарегистрирован в МЧС.

«В этот день был очень сильный туман и много снега. Если б не протоптанная тропа, то было бы непонятно куда идти. Но все равно мы отлично провели время, пели песни и не заметили, как прошли достаточно большой маршрут. Такие мероприятия очень сближают людей. Переход был приурочен к юбилею Иркутской области, в честь чего мы провели флешмоб — выстроились на Байкале в цифру «80», — сказал участник ледового перехода, студент Александр Шестаков.

Основные торжества, посвященные юбилею Иркутской области, состоятся 27 сентября. Утвержден план проведения праздничных мероприятий, которые будут идти в регионе в течение всего года. В нем предусмотрено более 170-ти акций. Ледовый переход, который провели студенты Иркутского государственного университета путей сообщения, в них не входит. Это инициатива его организаторов и участников.

В пресс-службе правительства отметили, что желающие приурочить свое мероприятие к 80-летнему юбилею Иркутской области могут использовать хэштэг #80летиркутскойобласти и выкладывать фото— и видеоотчеты в социальные сети. Информация о самых ярких мероприятиях будет опубликована на официальном портале правительства Приангарья.

Студенты ИрГУПС сообщили, что намерены повторить переход по льду Байкала. Он состоится 5 марта.