Забитые «Водником» в матче с «Байкал-Энергией» мячи были протестом против федерации бенди

Забитые в свои ворота архангельским «Водником» и в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом заявил председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин. Текст опубликован на странице организации во «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Сегодня я хочу высказать свою гражданскую позицию. И прошу всех неравнодушных болельщиков, спортсменов, тренеров поддержать меня. Я -за развитие, возрождение хоккея с мячом в России. Вчера, если бы мы хотели просто выйти на “Уральский трубник”, то нам было бы достаточно сыграть вничью с “Байкал-Энергией”. Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы», — сказал Дмитрий Минин.

По его словам, сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой Федерации нещадно карается.

В этом сезоне регламент чемпионата России был опубликован за две недели, до начала турнира. Раньше это происходило, как и положено, за два месяца. Регламент не был согласован с клубами, а ведь клубы платят огромные взносы Федерации.

«Куда идут десятки миллионов рублей. На развитие хоккея, как это положено? Нет. Никто не знает куда уходят миллионы. Отчеты не публикуются. Федерация перед каждым матчем диктует свою волю — кому выиграть, а кому проиграть. Призеров, как взрослых, так и детских турниров определяет федерация. Мы против этого произвола. И болельщики голосуют “ногами” против этого беспредела. Не только в Архангельске, но по всей России все меньше и меньше болельщиков ходят смотреть на хоккей с мячом. Я хочу попросить прощения у ветеранов, у болельщиков за ту ситуацию, которая произошла накануне. Но дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России», — отметил Дмитрий Минин.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Между тем главный тренер хоккейного клуба «Байкал-Энергия» из Иркутска Евгений Ерахтин назвал абсурдом и цирком игру против «Водника». По его словам, нестандартная ситуация, связанная с забитыми в собственные ворота мячами, была спровоцирована именно хоккеистами архангельской команды. Как считает «рулевой» бело-синих, такое поведение на льду не красит один из лучших клубов страны.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко потребует отставки главного тренера ХК «Байкал-Энергия» Евгения Ерахтина и лишения его звания «Заслуженный тренер России». При этом он назвал ситуацию с автоголами в матче против «Водника» вопиющим случаем.