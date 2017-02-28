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15:38 (мск), источник: Мослента

На Арбате откроют «литературную Третьяковку»

О дате будет объявлено позже.

Источник: РИА "Новости"

На Арбате планируют открыть «литературную Третьяковку». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил на пресс-конференции директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Наш глобальный проект мы надеемся открыть на ул. Арбат, д. 37. Мы получим так называемую “литературную Третьяковку”, это структурное подразделение нашего музея, которое будет играть ту же роль, что Третьяковка и Русский музей в живописи. Мы на этой площадке собираемся представить всю историю русской литературы от ее истоков до наших дней — 10 веков русской словесности», — сказал он.

Он также отметил, что Государственный литературный музей владеет обширной коллекцией, которую необходимо представить широкой аудитории. О дате открытия будет объявлено позже.

Директор Гослитмузея также анонсировал создания Музея звучащей литературы, концепцию которого предполагается представить в этом году. Пока рассматриваются различные места, где можно было бы открыть такой музей.

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