Ольга Голодец предложила изменить форму школьных классов

«Неправильно у нас классы сконструированы, они у нас все прямоугольные. Потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Чтобы формировать проектный подход, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть
Выступая на сессии, посвященной проблемам образования,
«Готовы ли мы к такой постановке вопроса и как перейти из одной точки в другую? Я думаю, это самый сложный сегодня вопрос. Но я думаю, что у нас в РФ есть огромные предпосылки к этому. У нас много педагогов, которые ищут, понимают», — подчеркнула