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09:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ольга Голодец предложила изменить форму школьных классов

Вице-премьер России Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуму в Сочи заявила, что пришло время отказаться от прямоугольных классов.

Источник: РИА "Новости"

«Неправильно у нас классы сконструированы, они у нас все прямоугольные. Потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Чтобы формировать проектный подход, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе», — цитирует ТАСС госпожу Голодец.

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Выступая на сессии, посвященной проблемам образования, вице-премьер также выразила мнение, что учитель не должен стоять у доски. «Кажется, что это формальность и нюанс, но это задает совершенно иное содержание самому образовательному процессу. Учитель становится не ментором, а он помогает ребенку развивать свою индивидуальность и талант, и это абсолютно новое направление в системе образования», — отметила вице-премьер.

По мнению Ольги Голодец, идеальным вариантом класса стал бы квадрат

«Готовы ли мы к такой постановке вопроса и как перейти из одной точки в другую? Я думаю, это самый сложный сегодня вопрос. Но я думаю, что у нас в РФ есть огромные предпосылки к этому. У нас много педагогов, которые ищут, понимают», — подчеркнула вице-премьер.

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