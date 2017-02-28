В Октябрьском районе Красноярска избавились от 34 незаконных свалок

В 2016 году в Октябрьском районе Красноярска специалистам удалось ликвидировать 34 несанкционированные свалки, общий объем вывезенного мусора составил 4 924 кубических метра. Из бюджета города на эти цели было выделено более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В текущем году, согласно контракту, подрядчику предстоит ликвидировать до 5 035 кубических метров несанкционированных свалок. Уже в апреле подрядчик приступит к работе.

Специалисты администрации района находят несанкционированные свалки в районе, устанавливают личности нарушителей. В 2016 году по статье 5.1 Закона Красноярского края по нарушению правил благоустройства было рассмотрено 21 дело, наложено штрафов на 58 000 рублей.

«С наступлением весны начнётся активная работа с садоводческими обществами по организации сбора, вывоза бытовых отходов. Все эти мероприятия направлены на повышение ответственности жителей и всех хозяйствующих субъектов района. Эта работа способствуют недопущению увеличения числа несанкционированных свалок», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Напомним, жители района могут сообщить о местах стихийных свалок, находящихся на землях муниципальной собственности, складирования мусора на обочинах дорог, лесопарковых зонах по телефонам: (391) 247−01−12 и 247−01−07.

С декабря 2016 года штрафы за нарушение правил благоустройства значительно возросли. Так, для физических лиц сумма штрафа составит от 1 до 4 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.